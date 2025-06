MPMT leva projeto “Diálogos” ao interior em parceria com SBT O Ministério Público de Mato Grosso (MPMT) e o Grupo Roberto Dorner de Comunicação, dono de emissoras afiliadas ao SBT, firmaram uma... Momento MT|Do R7 25/06/2025 - 15h37 (Atualizado em 25/06/2025 - 15h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O Ministério Público de Mato Grosso (MPMT) e o Grupo Roberto Dorner de Comunicação, dono de emissoras afiliadas ao SBT, firmaram uma parceria inédita para a nova fase do projeto “Diálogos com a Sociedade”, que irá ao interior do estado pela primeira vez desde sua criação, em 2024. A próxima etapa, em Sinop, tem estreia marcada para o dia 21 de julho. Depois, ainda será a vez dos municípios de Rondonópolis e Várzea Grande. Agora, com o apoio do SBT, o projeto alcançará um público mais distante da capital, a fim de aproximar ainda mais a população mato-grossense das ações do Ministério Público por meio da troca de conhecimento, da escuta ativa e da promoção de temas de grande relevância social, como promoção dos direitos fundamentais, cidadania, combate à violência doméstica e ao abuso infantil, meio ambiente, sustentabilidade e trânsito, entre outras. Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todos os detalhes dessa importante iniciativa! Leia Mais em Momento MT: 23 de abril será o Dia Nacional da Fibrodisplasia Ossificante

Em ação conjunta, FICCO/BA e FICCO/SP apreendem cerca de 5t de maconha dentro de caminhão

Tecnologia e segurança: Sorriso fortalece articulações em ministérios