MPMT, MPF, e MPT promovem 1ª Jornada de Diálogos Jurídicos O Ministério Público do Estado de Mato Grosso (MPMT), Ministério Público Federal (MPF) em Mato Grosso, e o Ministério Público do Trabalho...

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso (MPMT), Ministério Público Federal (MPF) em Mato Grosso, e o Ministério Público do Trabalho (MPT) promovem, no dia 18 de agosto, a partir das 18h, no teatro da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), a “1ª Jornada de Diálogos Jurídicos dos Ministérios Públicos”. O evento celebra o Dia do Estagiário e busca aprofundar o conhecimento de estudantes e profissionais do Direito sobre a atuação dos diferentes ramos do Ministério Público, além de promover debates relevantes sobre temas que moldam a sociedade e o futuro do judiciário.

Para mais detalhes sobre este importante evento, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: