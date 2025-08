MPMT oficializa compromisso com o Selo Lixo Zero O Ministério Público do Estado de Mato Grosso (MPMT) dará um importante passo em direção à sustentabilidade, com o lançamento do Selo...

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso (MPMT) dará um importante passo em direção à sustentabilidade, com o lançamento do Selo Lixo Zero no MPMT, na próxima quarta-feira (06), às 16h, no auditório da Procuradoria-Geral de Justiça, em Cuiabá.

