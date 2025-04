MPMT orienta municípios sobre implementação de família acolhedora O Ministério Público de Mato Grosso realizou, nesta quarta-feira (9), a segunda reunião virtual do Planejamento Estratégico Institucional... Momento MT|Do R7 09/04/2025 - 18h26 (Atualizado em 09/04/2025 - 18h26 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O Ministério Público de Mato Grosso realizou, nesta quarta-feira (9), a segunda reunião virtual do Planejamento Estratégico Institucional (PEI) Família Acolhedora. O encontro foi coordenado pelo promotor de Justiça Nilton Padovan, titular da Promotoria de Justiça da Infância e Juventude de Sinop e coordenador do Centro de Apoio Operacional da Infância e Juventude do Adolescente. A iniciativa também teve apoio da Procuradoria de Justiça Especializada em Defesa da Criança e do Adolescente. O encontro contou com a participação ao vivo de cerca de 400 pessoas e teve como objetivo orientar e mobilizar os municípios para a implementação do Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora (SFA). Consulte no nosso parceiro Momento MT para ler a matéria completa! Leia Mais em Momento MT: Banco Vermelho é inaugurado em Sapezal na luta contra o feminicídio

Secretário de Educação aponta ações para educação inclusiva na Câmara de Vereadores

TCE-MT lança edição consolidada do Boletim de Jurisprudência