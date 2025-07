MPMT participa da Conferência Municipal de Assistência Social de Sorriso O Ministério Público de Mato Grosso (MPMT) marcou presença no segundo dia da Conferência Municipal de Assistência Social de Sorriso... Momento MT|Do R7 04/07/2025 - 20h36 (Atualizado em 04/07/2025 - 20h36 ) twitter

O Ministério Público de Mato Grosso (MPMT) marcou presença no segundo dia da Conferência Municipal de Assistência Social de Sorriso, com o objetivo de contribuir com a construção de políticas públicas mais eficazes. O encontro reuniu representantes do poder público, sociedade civil e usuários do sistema para debater propostas que visam a ampliação e qualificação dos serviços socioassistenciais no município. A participação da instituição ocorreu nesta sexta-feira (4), na sede da Faculdade Atenas.Em preparação para o evento, o MPMT elaborou diversas sugestões com o intuito de fortalecer os debates e pleitos defendidos na oportunidade. Entre as propostas elencadas, destacam-se a criação de serviços de acolhimento de longa permanência, a ampliação da oferta de moradia social, a construção de novos Centros de Convivência da Pessoa Idosa (CCI) e Centros de Referência de Assistência Social (CRAS), a implantação do benefício do aluguel social e programas de inserção de jovens no mercado de trabalho, entre outras ações. Na ocasião, o promotor de Justiça do MPMT, Marcio Florestan Berestinas, apresentou as sugestões ao público e registrou a importância da variedade e da abrangência das propostas. "As ideias apresentadas refletem uma pluralidade de medidas que, segundo a visão do Ministério Público, são essenciais para a melhoria da política municipal socioassistencial. Embora saibamos que nem todas poderão ser implementadas de imediato, a audiência pública oferece uma excelente oportunidade para, com a participação da população e do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), definirmos as prioridades mais urgentes", disse.

