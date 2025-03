MPMT prestigia posse do novo desembargador do TJMT O Ministério Público do Estado de Mato Grosso (MPMT) prestigiou nesta terça-feira (25) a solenidade de posse do juiz Jones Gattass... Momento MT|Do R7 25/03/2025 - 20h26 (Atualizado em 25/03/2025 - 20h26 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso (MPMT) prestigiou nesta terça-feira (25) a solenidade de posse do juiz Jones Gattass Dias como desembargador do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT). A cerimônia aconteceu no plenário “Desembargador Wandyr Clait Duarte”, na sede do Palácio da Justiça, em Cuiabá.“Para o Ministério Público de Mato Grosso é uma honra prestigiar este momento tão significativo na carreira do juiz Jones Gattass Dias. Seus anos de serviços prestados ao Poder Judiciário o trouxeram até aqui, forjando-o para ocupar o cargo de desembargador. Tenho a certeza de que a Corte Estadual ganha neste momento um magistrado com coragem, dedicação, compromisso e bastante consciente de que vivemos um tempo que nos exige reinvenção e aprendizado contínuos, visando gerar cada vez mais valor e resultado para a sociedade”, declarou a subprocuradora de Justiça de Planejamento e Gestão do MPMT, Anne Karine Louzich Hugueney Wiegert, que no ato representou o procurador-geral de Justiça Rodrigo Fonseca Costa.Eleito pelo critério de merecimento, Jones Gattas Dias assumiu a vaga aberta com a aposentadoria do desembargador Rondon Bassil Dower Filho. Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todos os detalhes! Leia Mais em Momento MT: Reforma do Imposto de Renda beneficia regiões mais carentes, diz Augusta Brito

CTFC analisa projeto de veto a servidores públicos em ONGs

Plínio defende asfaltamento da BR-319