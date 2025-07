MPMT promove diálogo sobre Família Acolhedora, cuidado e afeto O segundo dia do projeto “Diálogos com a Sociedade”, edição Sinop, promovido pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso (MPMT... Momento MT|Do R7 23/07/2025 - 11h59 (Atualizado em 23/07/2025 - 11h59 ) twitter

O segundo dia do projeto “Diálogos com a Sociedade”, edição Sinop, promovido pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso (MPMT), abordou os desafios e conquistas do Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora (SFA), da Entrega Legal e da Adoção. A entrevista realizada nesta terça-feira (22), no estúdio de vidro montado na praça de alimentação do Shopping Sinop, evidenciou que acolher uma criança ou adolescente em situação de vulnerabilidade é um ato de amor.Participaram da entrevista o promotor de Justiça Nilton Cesar Padovan, coordenador do Centro de Apoio Operacional da Infância e Juventude do MPMT (CAOIJ, a secretária municipal de Assistência Social de Sinop, Sineia Abreu e a coordenadora do SFA no município, Quetti Caciana Schulz Nunes. A mediação foi feita pelo jornalista Alessandro Gomes, do SBT Notícias Sinop. Para saber mais sobre este importante diálogo e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Força Tática tira de circulação 391 tabletes de maconha em Rondonópolis; drogas apreendidas pesam cerca de 490 kg

