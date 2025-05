MPMT realiza audiência pública sobre autismo em Alto Garças

O Ministério Público de Mato Grosso, por meio da Promotoria de Justiça de Alto Garças, realizou uma audiência pública para discutir o tema “Autismo em Alto Garças e Associação Família Azul de Alto Garças (AFAAG)”. O evento, realizado na sede do Rotary Club do município, na quarta-feira (30), contou com a presença de autoridades municipais, representantes da comunidade e servidores públicos. O promotor de Justiça Thiago Marcelo Francisco dos Santos abriu a audiência destacando a importância de discutir o atendimento ao público neurodivergente no município. Conforme levantamento da própria administração municipal, existem aproximadamente 120 crianças neurodivergentes laudadas em Alto Garças.

Consulte no nosso parceiro Momento MT para ler a matéria completa!

Leia Mais em Momento MT: