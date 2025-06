MPMT realiza edição especial do projeto “Diálogos com a Sociedade” O Ministério Público do Estado de Mato Grosso (MPMT) realizará, em julho, uma edição especial do projeto “Diálogos com a Sociedade”... Momento MT|Do R7 18/06/2025 - 19h56 (Atualizado em 18/06/2025 - 19h56 ) twitter

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso (MPMT) realizará, em julho, uma edição especial do projeto “Diálogos com a Sociedade” no município de Sinop. A primeira etapa, realizada em Cuiabá, contou com 67 entrevistas e foi transmitida para todo o estado por meio de plataformas virtuais e rádio.A edição especial em Sinop está marcada para o dia 21 de julho e contará com diversos entrevistados, entre eles autoridades locais, empresários e cidadãos sinopenses. O Diálogos com a Sociedade é uma oportunidade de apresentar as demandas do município, que serão acolhidas e encaminhadas para soluções imediatas.Entre os temas já sugeridos estão: segurança pública, violência contra a mulher, meio ambiente, empreendedorismo e trânsito. A população poderá ainda sugerir pautas por meio de um canal de comunicação que será divulgado em breve pelo Ministério Público.Segundo o procurador-geral de Justiça, Rodrigo Fonseca Costa, a primeira edição, realizada em 2024, serviu como base experimental. Agora, com o projeto consolidado e bem planejado, o MPMT poderá estar mais próximo das comunidades.“O Ministério Público não consegue estar em todos os lugares ao mesmo tempo, mas tem o dever de ouvir e agir conforme as demandas da sociedade. Interiorizar o projeto ‘Diálogos com a Sociedade’ é uma forma de reconhecer a força e o crescimento de cidades como Sinop, que têm papel fundamental no desenvolvimento do nosso estado. Nesse contexto, o projeto se torna imprescindível para unir forças, fortalecer o diálogo e atender melhor o cidadão mato-grossense”, destacou o procurador-geral. Para mais detalhes sobre essa importante iniciativa, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Prefeita acompanha avanços da retomada da obra da ETE Santa Maria

