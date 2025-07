MPMT realiza mostra “Mulheres Negras nas Ciências” na próxima semana O Ministério Público do Estado de Mato Grosso (MPMT), por meio do Núcleo de Qualidade de Vida no Trabalho – Vida Plena, realiza de...

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso (MPMT), por meio do Núcleo de Qualidade de Vida no Trabalho – Vida Plena, realiza de 21 a 25 de julho a Mostra “Mulheres Negras nas Ciências”, das 13h às 16h30. A iniciativa é alusiva ao Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha (25 de julho) e conta com a parceria da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), por meio do Projeto de Extensão “Mulheres nas Ciências”.Nos dias 21 e 22, a exposição estará na entrada da Procuradoria-Geral de Justiça. De 23 a 25, será exibida na sede das Promotorias de Justiça de Cuiabá. O objetivo é sensibilizar os integrantes da instituição para a temática étnico-racial, com ênfase na valorização das mulheres negras na sociedade.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e saiba mais sobre essa importante iniciativa!

Leia Mais em Momento MT: