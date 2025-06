MPMT recebe acadêmicos de Direito de três instituições de ensino Na próxima segunda-feira (9), o Ministério Público do Estado de Mato Grosso (MPMT) receberá a visita de estudantes do curso de Direito... Momento MT|Do R7 06/06/2025 - 20h56 (Atualizado em 06/06/2025 - 20h56 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Na próxima segunda-feira (9), o Ministério Público do Estado de Mato Grosso (MPMT) receberá a visita de estudantes do curso de Direito da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), da Uniasselvi e da União das Faculdades Católicas (Unifacc) de Cuiabá. A atividade integra mais uma edição do projeto “Ministério Público sem Mistério”, que será realizada a partir das 10h, no auditório da Sede das Promotorias de Justiça da capital.Promovida pelo Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional (Ceaf) – Escola Institucional do MPMT, a iniciativa tem como objetivo estreitar os laços entre o Ministério Público e a comunidade acadêmica, além de contribuir para a disseminação do papel constitucional da instituição na defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos direitos sociais e individuais indisponíveis. Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT! Leia Mais em Momento MT: Deputado Chico Guarnieri é homenageado pela Força Tática em Tangará da Serra

Últimos dias para inscrições no Congresso Internacional de Gestão de Incêndios Florestais

Elizeu Nascimento entrega plantadeira e veículo em Sapezal e Juína