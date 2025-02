MPMT se reúne com prefeito, que garante retorno às aulas no dia 10 O promotor de Justiça Miguel Slhessarenko Junior, titular da 8ª Promotoria de Justiça Cível de Defesa da Cidadania de Cuiabá e coordenador...

O promotor de Justiça Miguel Slhessarenko Junior, titular da 8ª Promotoria de Justiça Cível de Defesa da Cidadania de Cuiabá e coordenador do Centro de Apoio Operacional (CAO) Educação do Ministério Público de Mato Grosso, esteve reunido com o prefeito Abílio Brunini na tarde desta quarta-feira (5) para tratar do retorno às aulas nas escolas municipais. A reunião ocorreu na Prefeitura Municipal de Cuiabá.

