MPMT solicita informações sobre desocupação de área em Rondonópolis O Ministério Público do Estado de Mato Grosso (MPMT), por meio da 6ª Promotoria de Justiça Cível de Rondonópolis (a 218 km de Cuiabá... Momento MT|Do R7 20/05/2025 - 13h57 (Atualizado em 20/05/2025 - 13h57 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso (MPMT), por meio da 6ª Promotoria de Justiça Cível de Rondonópolis (a 218 km de Cuiabá), expediu, em 6 de maio, um ofício à Secretaria Municipal de Receita, solicitando informações acerca das medidas judiciais e extrajudiciais adotadas pelo município para liberar a calçada localizada na Avenida Anselmo Cardinal, no Distrito Industrial da cidade.A iniciativa integra um esforço conjunto firmado em 2023, por meio de um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), entre o Ministério Público e a empresa Braswey Indústria e Comércio S/A. O objetivo é regularizar a área empresarial e viabilizar as obras de calçamento em um trecho de 119 metros, atualmente ocupado por estruturas consideradas irregulares. Para mais detalhes sobre essa importante ação do MPMT, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Desenvolve MT financia ambulância para clínica de saúde mental em Chapada dos Guimarães

Corpo de Bombeiros realiza desencarceramento de vítima de capotamento na MT-130

CAE adia projeto que limita gasto de municípios com pagamento de dívida