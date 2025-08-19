MT abre seleção para empresas participarem de grandes feiras nacionais e internacionais A Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico (Sedec) abriu inscrições para o chamamento público que vai selecionar empresas...

A Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico (Sedec) abriu inscrições para o chamamento público que vai selecionar empresas do setor turístico interessadas em integrar o estande institucional de Mato Grosso em três grandes feiras de promoção nacional e internacional que serão ainda em 2025.

Leia Mais em Momento MT: