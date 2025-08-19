Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

MT abre seleção para empresas participarem de grandes feiras nacionais e internacionais

A Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico (Sedec) abriu inscrições para o chamamento público que vai selecionar empresas...

Momento MT

Momento MT|Do R7

A Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico (Sedec) abriu inscrições para o chamamento público que vai selecionar empresas do setor turístico interessadas em integrar o estande institucional de Mato Grosso em três grandes feiras de promoção nacional e internacional que serão ainda em 2025.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todas as informações!

Leia Mais em Momento MT:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.