MT abre seleção para empresas participarem de grandes feiras nacionais e internacionais
A Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico (Sedec) abriu inscrições para o chamamento público que vai selecionar empresas...
A Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico (Sedec) abriu inscrições para o chamamento público que vai selecionar empresas do setor turístico interessadas em integrar o estande institucional de Mato Grosso em três grandes feiras de promoção nacional e internacional que serão ainda em 2025. Leia Mais em Momento MT:
A Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico (Sedec) abriu inscrições para o chamamento público que vai selecionar empresas do setor turístico interessadas em integrar o estande institucional de Mato Grosso em três grandes feiras de promoção nacional e internacional que serão ainda em 2025.Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todas as informações!
Leia Mais em Momento MT: