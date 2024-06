MT apresenta modelo de captação e leilão de bens apreendidos em ações contra o tráfico de drogas

A Secretaria Estadual de Segurança Pública de Mato Grosso (Sesp-MT), referência na captação e leilão de bens provenientes do tráfico de drogas e de organizações criminosas, apresentou nesta terça-feira (25.06), em Fortaleza, no Ceará, o modelo implantado pelo Governo de Mato Grosso para a descapitalização do crime organizado.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.