MT Cidadão amplia serviços digitais com mais duas funcionalidades do Tribunal de Justiça de Mato Grosso O aplicativo MT Cidadão e o Portal de Serviços do Estado receberam dois novos serviços digitais do Tribunal de Justiça de Mato Grosso...

O aplicativo MT Cidadão e o Portal de Serviços do Estado receberam dois novos serviços digitais do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT): Consulta de Processo Judicial e Fale com o Poder Judiciário de MT. Além disso, foi integrada a funcionalidade de notificações processuais, que permite ao usuário receber atualizações em tempo real sobre seus processos diretamente no celular.

Para saber mais sobre essa importante atualização e como ela pode facilitar sua vida, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

