MT conquista 7º lugar entre as organizações estrangeiras mais influentes em feira de negócios na China O estande do Estado de Mato Grosso conquistou destaque internacional ao ser classificado em 7º lugar entre as 30 organizações estrangeiras... Momento MT|Do R7 31/01/2025 - 15h11 (Atualizado em 31/01/2025 - 15h11 )

O estande do Estado de Mato Grosso conquistou destaque internacional ao ser classificado em 7º lugar entre as 30 organizações estrangeiras mais influentes na 7ª China International Import Expo (CIIE), realizada de 5 a 10 de novembro de 2024, em Xangai (confira a lista no final do texto). O resultado foi divulgado no Relatório sobre a Cobertura de Mídia e Influência, desenvolvido pelos organizadores do evento, que analisaram a presença e o impacto das instituições participantes.

Saiba mais sobre essa conquista impressionante e o impacto de Mato Grosso no cenário internacional consultando a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

