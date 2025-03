MT é referência em gestão ambiental afirma conselheiro do TCE de Rondônia Representantes do Tribunal de Contas do Estado (TCE) de Rondônia vieram à Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso (Sema...

Representantes do Tribunal de Contas do Estado (TCE) de Rondônia vieram à Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso (Sema-MT) conhecer as melhores práticas de gestão ambiental. Para o conselheiro Francisco Júnior, integrante da equipe do estado vizinho, Mato Grosso é uma das referências nacionais em matéria de fiscalização ambiental.

