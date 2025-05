MT está entre os três melhores estados em emprego e renda do país Mato Grosso figura entre os três melhores estados brasileiros no quesito emprego e renda, segundo dados do Índice Firjan de Desenvolvimento... Momento MT|Do R7 21/05/2025 - 16h56 (Atualizado em 21/05/2025 - 16h56 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Crédito: Prefeitura de Lucas do Rio Verde Momento MT

Mato Grosso figura entre os três melhores estados brasileiros no quesito emprego e renda, segundo dados do Índice Firjan de Desenvolvimento Municipal (IFDM) 2023. O estado aparece em terceiro lugar no ranking nacional, ao lado de São Paulo, com 85,1% dos seus municípios classificados com desenvolvimento alto ou moderado neste indicador.

Para mais detalhes sobre esse desempenho impressionante, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT:

PRF Apreende Carga Milionária de SKUNK

Inscrições para o Prêmio Educador Nota 10 seguem até 30 de maio

Operação Amón da Polícia Civil visa localizar foragidos da Justiça