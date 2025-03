MT gera 9,7 mil empregos formais e tem melhor resultado dos últimos 4 anos Mato Grosso gerou 9.710 empregos formais em fevereiro, o melhor resultado dos últimos quatro anos, segundo os dados do Ministério do...

Mato Grosso gerou 9.710 empregos formais em fevereiro, o melhor resultado dos últimos quatro anos, segundo os dados do Ministério do Trabalho e Emprego, divulgados na sexta-feira (28.3). Na comparação com o ano passado, houve aumento de 31% no saldo de empregos, que foram 7.416 em fevereiro de 2024. O melhor resultado de fevereiro foi em 2021, com 13.100 novos postos.

