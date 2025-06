MT Hemocentro atende mais de 500 pacientes com a doença falciforme

Momento MT |Do R7

O MT Hemocentro, único banco de sangue público de Mato Grosso, atende atualmente mais de 500 pacientes com doença falciforme em todo o Estado. A unidade é referência no Sistema Único de Saúde (SUS) para atendimento da doença no Estado.

