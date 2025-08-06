Logo R7.com
MT Hemocentro coleta sangue no TCE nesta quinta-feira (7)

O MT Hemocentro, único banco de sangue público de Mato Grosso, colocará sua unidade móvel em frente ao Tribunal de Contas do Estado...

Momento MT

Momento MT|Do R7

O MT Hemocentro, único banco de sangue público de Mato Grosso, colocará sua unidade móvel em frente ao Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, nesta quinta-feira (7.8), para receber as pessoas que possam doar na região do Centro Político Administrativo. A coleta funcionará das 8h30 às 16h, com pausa para o almoço das 12h às 13h.

