MT Hemocentro coleta sangue no TCE nesta quinta-feira (7)
O MT Hemocentro, único banco de sangue público de Mato Grosso, colocará sua unidade móvel em frente ao Tribunal de Contas do Estado...
O MT Hemocentro, único banco de sangue público de Mato Grosso, colocará sua unidade móvel em frente ao Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, nesta quinta-feira (7.8), para receber as pessoas que possam doar na região do Centro Político Administrativo. A coleta funcionará das 8h30 às 16h, com pausa para o almoço das 12h às 13h. Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e saiba mais sobre como você pode ajudar! Leia Mais em Momento MT:
O MT Hemocentro, único banco de sangue público de Mato Grosso, colocará sua unidade móvel em frente ao Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, nesta quinta-feira (7.8), para receber as pessoas que possam doar na região do Centro Político Administrativo. A coleta funcionará das 8h30 às 16h, com pausa para o almoço das 12h às 13h.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e saiba mais sobre como você pode ajudar!
Leia Mais em Momento MT: