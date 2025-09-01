MT Hemocentro divulga calendário de coletas de sangue para setembro; tipo O- está em alerta O MT Hemocentro, único banco de sangue público de Mato Grosso, divulga o calendário de ações de coletas de sangue para o mês de setembro...

O MT Hemocentro, único banco de sangue público de Mato Grosso, divulga o calendário de ações de coletas de sangue para o mês de setembro. Diversas ações serão realizadas em Cuiabá e Várzea Grande, além de vários municípios do interior do Estado, como Araputanga, Brasnorte, Jaciara, Juscimeira e Tapurah.



