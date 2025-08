MT Hemocentro realiza 4,8 mil exames para captação de órgãos em 12 meses O MT Hemocentro, único banco de sangue público de Mato Grosso, realizou 4,8 mil exames sanguíneos, entre agosto de 2024 e julho de... Momento MT|Do R7 05/08/2025 - 11h38 (Atualizado em 05/08/2025 - 11h38 ) twitter

O MT Hemocentro, único banco de sangue público de Mato Grosso, realizou 4,8 mil exames sanguíneos, entre agosto de 2024 e julho de 2025, para a viabilização da captação de órgãos para pacientes na fila de espera por um transplante. Além de realizar a coleta de sangue para distribuir às unidades de saúde, fazer o cadastro de doadores de medula óssea e ser referência no atendimento ambulatorial das patologias relacionadas ao sangue, o MT Hemocentro é responsável por realizar 20 tipos de exame de triagem sorológica e imuno-hematológica que viabilizam a captação de órgãos e tecidos em Mato Grosso. Saiba mais sobre essa importante iniciativa e seus impactos na vida de muitos pacientes no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Loja do Artesanato de MT arrecada mais de R$ 45 mil em vendas

