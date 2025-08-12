MT Hemocentro realiza ação de coleta de sangue no Hospital Metropolitano
A população de Várzea Grande poderá comparecer ao Hospital Metropolitano nesta terça e quarta-feira (12 e 13.8) para um gesto de amor ao próximo, a doação de sangue. A unidade móvel do MT Hemocentro, único banco de sangue público de Mato Grosso, estacionará na lateral do hospital e estará à disposição de quem quiser doar sangue. A coleta funcionará das 8h às 12h e das 13h às 16h.
