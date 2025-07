MT Hemocentro realiza capacitação em aférese para profissionais da saúde

O MT Hemocentro, único banco de sangue público de Mato Grosso, realizou, entre terça-feira (1º.7) e sexta-feira (4.7), a capacitação em aférese para os profissionais de saúde da unidade e da hemorrede de Cuiabá e Várzea Grande. Na capacitação, foram abordadas as duas modalidades de aférese: a terapêutica, que tem o objetivo de tratar doenças, eliminando substâncias nocivas por meio do sangue; e a não terapêutica, que tem como finalidade coletar os componentes do sangue do doador para a transfusão.

