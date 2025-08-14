MT Hemocentro realiza coletas de sangue neste sábado (16) O MT Hemocentro, único banco de sangue público de Mato Grosso, realizará coletas de sangue neste sábado (16.8) em sua sede, localizada...

O MT Hemocentro, único banco de sangue público de Mato Grosso, realizará coletas de sangue neste sábado (16.8) em sua sede, localizada na Rua 13 de Junho, 1.055, em Cuiabá. A unidade estará aberta das 7h30 às 12h para atender doadores que, por algum motivo, não podem realizar a doação em dias úteis.

