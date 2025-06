MT Hemocentro realiza programação especial em homenagem ao Dia Mundial do Doador de Sangue

O MT Hemocentro, único banco de sangue público de Mato Grosso, preparou uma programação especial para este sábado (14.6), em que será celebrado o Dia Mundial do Doador de Sangue. A unidade funcionará das 7h30 às 12h, com coletas de sangue e apresentações musicais da banda da Polícia Militar, do cantor Edmilson Maciel e do grupo Notas de Amor.

Não perca a oportunidade de fazer a diferença! Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: