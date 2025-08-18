MT Hemocentro reforça convite a doadores de sangue dos tipos B- e O- O MT Hemocentro, único banco de sangue público de Mato Grosso, reforça o convite aos voluntários para que doem sangue na sede da unidade...

O MT Hemocentro, único banco de sangue público de Mato Grosso, reforça o convite aos voluntários para que doem sangue na sede da unidade, na Rua 13 de Junho, em Cuiabá. Com baixa no estoque, o tipo B- está em estado de atenção e o tipo O- está em estado de alerta.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e saiba mais sobre como você pode ajudar!

Leia Mais em Momento MT: