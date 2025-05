Momento MT |Do R7

MT Hemocentro terá dois pontos de coleta de sangue neste sábado (17) A sede do MT Hemocentro, único banco de sangue público de Mato Grosso, vai abrir neste sábado (17.5), das 7h30 às 12h, com o objetivo...

A sede do MT Hemocentro, único banco de sangue público de Mato Grosso, vai abrir neste sábado (17.5), das 7h30 às 12h, com o objetivo de reabastecer o estoque de bolsas de sangue e garantir o atendimento à demanda da Hemorrede no Estado. A iniciativa também atende os doadores que, por algum motivo, não podem comparecer à unidade em dias úteis.

