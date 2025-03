MT homenageia mestres do artesanato com entrega de títulos em evento A entrega dos títulos de Mestre Artesão foi o ponto alto da cerimônia em celebração ao “Dia do Artesão”, realizada na tarde da última...

