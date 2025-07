MT Iluminado já instalou mais de 330 mil luminárias de LED em todo o Estado

O programa MT Iluminado já concluiu a instalação de 333.212 luminárias de LED em 132 municípios de Mato Grosso. As luminárias foram adquiridas pelo Governo do Estado, com o objetivo de garantir uma iluminação pública mais moderna para as cidades mato-grossenses.

