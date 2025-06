MT integra esforços nacionais para ampliar produção de fertilizantes e reduzir dependência externa Para enfrentar o desafio de reduzir a forte dependência de fertilizantes importados, que hoje supera 85%, representantes da Secretaria... Momento MT|Do R7 30/06/2025 - 19h37 (Atualizado em 30/06/2025 - 19h37 ) twitter

Para enfrentar o desafio de reduzir a forte dependência de fertilizantes importados, que hoje supera 85%, representantes da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico (Sedec) marcaram presença no workshop "Fertilizantes 2025: cenários e perspectivas", realizado nesta segunda-feira (30.6) em Brasília. Organizado pela ApexBrasil com apoio dos ministérios da Agricultura e Pecuária (MAPA), Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) e Minas e Energia (MME), o evento reuniu cerca de 250 representantes de órgãos públicos, entidades e empresas para debater estratégias para o setor.

