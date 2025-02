MT Par abre cadastro de reserva para encarregado de obra, assistente administrativo e cadista

Momento MT |Do R7

A MT Participações e Projetos (MT Par) está com o edital aberto para cadastro de reserva para os cargos de encarregado de obra, assistente administrativo e cadista até sábado (8.2). As vagas são para atuar no Parque Novo Mato Grosso, que fica na rodovia de acesso a Chapada dos Guimarães.

