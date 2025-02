MT Par abre edital para credenciamento de residenciais participarem do SER Família Habitação A empresa MT Participações e Projetos (MT Par) está com o edital aberto para cadastro de empreendimentos residenciais, que se enquadram...

A empresa MT Participações e Projetos (MT Par) está com o edital aberto para cadastro de empreendimentos residenciais, que se enquadram nos modelos aceitos pelo Programa SER Família Habitação, para oferecê-los para aquisição com os subsídios ofertados pelo Governo do Estado.

Saiba mais sobre como esse edital pode beneficiar sua família e as oportunidades para as construtoras no site do nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: