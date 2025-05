MT receberá comitiva chinesa em novembro e negocia evento internacional em Cuiabá

Momento MT |Do R7

Uma delegação formada por empresários e representantes de instituições chinesas deve visitar Mato Grosso no mês de novembro. O grupo virá ao Estado com interesse em estreitar relações comerciais e conhecer de perto a produção de commodities como DDG (subproduto do etanol de milho), soja, milho, gergelim, algodão, feijão e outros produtos agropecuários já habilitados para exportação ao mercado chinês.

