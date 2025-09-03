MT registra redução de 71% nas áreas afetadas pelo fogo; Pantanal é área mais preservada
Mato Grosso registrou uma redução de 71% nas áreas afetadas por incêndios florestais neste ano, de acordo com dados do Instituto Centro de Vida (ICV), baseados na plataforma Amazon Fire Dashboard, da NASA. Entre janeiro e agosto, aproximadamente 859,5 mil hectares foram atingidos pelo fogo no estado, sendo que menos de 1% dessa área corresponde ao Pantanal mato-grossense.
Para mais detalhes sobre essa importante conquista na preservação do Pantanal, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.
