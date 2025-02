MT Saúde disponibiliza canal exclusivo de atendimento para pacientes oncológicos

Momento MT |Do R7

O MT Saúde disponibilizou aos seus beneficiários, nesta terça-feira (4.2), o programa Oncocare, que consiste em um conjunto de ações e processos que buscam otimizar o atendimento ao paciente oncológico desde o diagnóstico até a finalização do tratamento. As ações incluem acompanhamentos telefônicos e/ou presenciais durante e depois do tratamento.

Saiba mais sobre essa importante iniciativa e como ela pode ajudar os pacientes oncológicos consultando a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

