MT tem redução histórica de focos de calor; Bombeiros reforçam alerta à população
Mato Grosso encerrou o mês de agosto com o menor número de focos de calor já registrado na série histórica do Instituto Nacional de...
Mato Grosso encerrou o mês de agosto com o menor número de focos de calor já registrado na série histórica do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE/BD Queimadas). A redução foi de 75% em relação à média dos últimos 27 anos e reforça a necessidade de que a população mantenha atitudes conscientes e colaborativas na prevenção de incêndios florestais. Saiba mais sobre essa importante redução e as ações de prevenção no site do nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT:
Mato Grosso encerrou o mês de agosto com o menor número de focos de calor já registrado na série histórica do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE/BD Queimadas). A redução foi de 75% em relação à média dos últimos 27 anos e reforça a necessidade de que a população mantenha atitudes conscientes e colaborativas na prevenção de incêndios florestais.
Saiba mais sobre essa importante redução e as ações de prevenção no site do nosso parceiro Momento MT.
Leia Mais em Momento MT: