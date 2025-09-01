Logo R7.com
MT tem redução histórica de focos de calor; Bombeiros reforçam alerta à população

Mato Grosso encerrou o mês de agosto com o menor número de focos de calor já registrado na série histórica do Instituto Nacional de...

Momento MT

Momento MT|Do R7

Mato Grosso encerrou o mês de agosto com o menor número de focos de calor já registrado na série histórica do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE/BD Queimadas). A redução foi de 75% em relação à média dos últimos 27 anos e reforça a necessidade de que a população mantenha atitudes conscientes e colaborativas na prevenção de incêndios florestais.

