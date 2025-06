MTI X-Via reforça proteção de dados e impulsiona integração no Ministério Público de Mato Grosso O Ministério Público do Estado de Mato Grosso (MPMT) passou a contar com uma nova camada de proteção e eficiência em seus fluxos digitais...

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso (MPMT) passou a contar com uma nova camada de proteção e eficiência em seus fluxos digitais. Trata-se do MTI X-via, tecnologia desenvolvida pela Empresa Mato-grossense de Tecnologia da Informação (MTI) em parceria com a Secretaria de Planejamento e Gestão (SEPLAG).

Para saber mais sobre essa inovação que promete transformar a gestão pública, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: