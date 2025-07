MTPrev Itinerante estará em Sinop no dia 24 de julho; inscrições abertas O MTPrev Itinerante estará em Sinop (480 km de Cuiabá), no dia 24 de julho, com uma programação especial voltada aos servidores públicos...

O MTPrev Itinerante estará em Sinop (480 km de Cuiabá), no dia 24 de julho, com uma programação especial voltada aos servidores públicos da Região Norte de Mato Grosso. O evento será realizado a partir das 8h, no Auditório da Diretoria Regional de Educação (DRE) do município.

Consulte no nosso parceiro Momento MT para saber mais sobre as inscrições e a programação completa!

Leia Mais em Momento MT: