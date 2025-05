MTPrev promove palestras para servidores próximos da aposentadoria O Mato Grosso Previdência (MTPrev) promoverá, no dia 3 de junho, mais uma edição do MTPrev Prepara no auditório Arne Sucksdorff, da... Momento MT|Do R7 22/05/2025 - 13h57 (Atualizado em 22/05/2025 - 13h57 ) twitter

Banner do evento.

O Mato Grosso Previdência (MTPrev) promoverá, no dia 3 de junho, mais uma edição do MTPrev Prepara no auditório Arne Sucksdorff, da Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema). O evento, que ocorre das 8h às 12h, é voltado para os servidores que estão próximos da aposentadoria. Serão três palestras sobre saúde física, mental e financeira.

Serão três palestras sobre saúde física, mental e financeira.

