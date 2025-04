MTPrev realiza audiência virtual para apresentação de dados da previdência estadual nesta quinta-feira (24)

Momento MT |Do R7

O Mato Grosso Previdência (MTPrev) convida os servidores públicos e toda a sociedade para acompanhar a audiência pública virtual de apresentação dos resultados de 2024, que será realizada no dia 24 de abril, às 15 horas, com transmissão ao vivo pelo canal oficial da fundação no YouTube.

