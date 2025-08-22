MTur renova parceria com IBGE para captação de dados sobre turismo no país O Ministério do Turismo e o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) renovaram parceria para realização de estudo sobre...

O Ministério do Turismo e o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) renovaram parceria para realização de estudo sobre o turismo doméstico no Brasil. Um Termo Aditivo assinado pelos dois órgãos, neste mês, garante a continuidade, até o próximo ano, da coleta de dados sobre turismo durante a realização da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD-C), produzida trimestralmente pelo IBGE. A iniciativa permite que o MTur obtenha dados sobre o comportamento de viagem dos brasileiros.

