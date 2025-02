Mulher condenada por roubo com restrição de liberdade é presa pela Polícia Civil Policiais da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Sinop cumpriram nesta sexta-feira (31.01), o mandado de prisão definitiva... Momento MT|Do R7 31/01/2025 - 16h07 (Atualizado em 31/01/2025 - 16h07 ) twitter

Policiais da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Sinop cumpriram nesta sexta-feira (31.01), o mandado de prisão definitiva de uma mulher, de 33 anos, que participou de um roubo ocorrido há quase dois anos no município. A investigação da Derf de Sinop aúrou que E.S.L. recebeu transferências via Pix do roubo que ocorreu em uma chácara na Estrada Adalgisa, cujas vítimas tiveram a liberdade restringida durante a ação criminosa. Ela foi condenada a 12 anos e cinco meses de reclusão em decisão da Comarca de Sinop. Após o cumprimento do mandado, E.S.L. será encaminhada a uma unidade prisional feminina na região. Saiba mais sobre este caso no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Prefeitura aumenta oferta de novas vagas para início do ano letivo

