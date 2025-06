Mulher condenada por tráfico é presa pela Polícia Civil em Lucas do Rio Verde

Momento MT |Do R7

Uma traficante foragida da Justiça teve mandado de prisão definitiva cumprido pela Polícia Civil, nesta terça-feira (3.6), durante diligências realizadas pelos policiais da Delegacia de Lucas do Rio Verde. A mulher, de 51 anos, estava com mandado de prisão decretado pela Primeira Vara Criminal de Lucas do Rio Verde em razão de condenação em sentença transitada em julgado pelo crime de tráfico de drogas.

