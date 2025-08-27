Mulher desaparecida há dez anos é identificada pelas digitais Uma mulher que desapareceu em Cuiabá em 2015 foi identificada pela Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) por meio do projeto...

Uma mulher que desapareceu em Cuiabá em 2015 foi identificada pela Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) por meio do projeto Lembre de Mim, que revisa casos antigos de vítimas sepultadas sem identificação. A partir do resultado, divulgado esta terça-feira (26.8), a Diretoria Metropolitana de Medicina Legal realizou a entrega da certidão a dois irmãos da vítima identificada como Maria Auxiliadora de Lima Silva que estava desaparecida.

Para saber mais sobre essa importante identificação e o impacto do projeto Lembre de Mim, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: