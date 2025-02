Mulher é flagrada com drogas e cimento ao tentar burlar segurança em penitenciária de Cuiabá Uma mulher de 27 anos foi presa no último domingo (26) ao tentar entrar na Penitenciária Feminina Ana Maria do Couto May, em Cuiabá...

Uma mulher de 27 anos foi presa no último domingo (26) ao tentar entrar na Penitenciária Feminina Ana Maria do Couto May, em Cuiabá, com drogas sintéticas e cimento escondidos nas partes íntimas. O caso foi registrado como tráfico de drogas e revelou mais um esquema de tentativa de introdução de itens ilícitos no sistema penitenciário.

Para mais detalhes sobre este caso intrigante, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: