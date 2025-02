Mulher é flagrada por agentes tentando entregar droga a adolescente em unidade de internação no interior Agentes de Segurança Socioeducativo, da Secretaria de Estado de Justiça, flagraram a mãe de um adolescente tentando entregar entorpecentes... Momento MT|Do R7 24/02/2025 - 17h27 (Atualizado em 24/02/2025 - 17h27 ) twitter

Agentes de Segurança Socioeducativo, da Secretaria de Estado de Justiça, flagraram a mãe de um adolescente tentando entregar entorpecentes ao filho na unidade socioeducativa de Sinop. A mãe foi à unidade na sexta-feira (21.2) para visitar o adolescente que cumpre medida de internação na unidade. Acompanhada de outro filho, que é criança, ela entrou na unidade socioeducativa com entorpecentes na genitália, e quando estava dentro do local, tentou entregar a substância ao filho. Os agentes avistaram a ação ilícita pelo sistema de monitoramento do prédio e realizaram a detenção da suspeita. Em seguida, foi acionada a Polícia Militar para condução da mulher à central de flagrantes da Polícia Civil em Sinop. O Conselho Tutelar do município também foi chamado para acompanhar a criança que estava com a suspeita durante a visita. Saiba mais sobre este caso no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: UAB está com inscrições abertas para Especialização em Agrocomputação

