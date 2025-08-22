Mulher é presa pela Polícia Militar com 30 porções de cocaína em Várzea Grande A equipe da Companhia de Rondas e Ações Intensivas Ostensivas (Raio) do 2º Comando Regional prendeu uma mulher, de 34 anos, pelo crime...

A equipe da Companhia de Rondas e Ações Intensivas Ostensivas (Raio) do 2º Comando Regional prendeu uma mulher, de 34 anos, pelo crime de tráfico de drogas, na manhã desta sexta-feira (22.8), em Várzea Grande. Com a suspeita, a PM apreendeu 30 porções de substância análoga a cocaína.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todos os detalhes dessa ocorrência!

Leia Mais em Momento MT: